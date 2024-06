Morata: Put do vrha je dug i težak, ali svi želimo da ovaj put osvojimo EP

Kapiten fudbalske reprezentacije Španije Alvaro Morata izjavio je da njegov tim želi da osvoji titulu na predstojećem Evropskom prvenstvu u Nemačkoj, prenosi Hina.

EURO će biti održan od 14. juna do 14. jula u Nemačkoj, a Španija se nalazi u grupi B sa selekcijama Italije, Albanije i Hrvatske. Španija će prvi meč na EP odigrati u subotu protiv Hrvatske. "Hrvatska zna da da se takmiči, to je njena glavna vrlina. Oni godinama dolaze do završnica svih takmičenja. Fudbaleri Španije su motivisani, a onda će da bude teško i jednima i drugima", rekao je Morata za španski As. On je istakao da se Španija nalazi među favoritima na EP.