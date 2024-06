Španci “zagrizli” za centra Partizana

Smailagić na meti Baskonije

Alenu Smailagiću je istekao ugovor u Partizanu, a iako su svi verovali da je nastavak saradnje stvar rutine, ispostavlja se da nije vaš tako. Naime novi ugovor još nije potpisan, a u priču se umešala Baskonija. Španski mediji su objavili da je klub iz Vitorije ozbiljno ''zagrizao'' za krilnog centra Partizana. Smailagić je u protekloj sezoni Evrolige prosečno beležio 5.5 poena, 2.2 skoka i 0.6 asistencija. ????????‼️According to El Correo, Baskonia are following