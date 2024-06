Tri beogradske opštine ostaju bez vode: Spremite zalihe, evo u kojim ulicama su planirani radovi

Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži danas će u tri beogradske opštine Zvezdara, Voždovac i Zemun potrošači ostati bez vode, saopšteno je iz JKP-a „Beogradski vodovod i kanalizacija”.

U opštini Zvezdara, danas od 8.30 do 18 sati bez vode će ostati potrošači u sledećim ulicama: Vode neće biti od 8 do 22 sata ni u ulicama: Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži na opštini Voždovac, od 8.30 do 18 sati bez vode će ostati potrošači u ulicama: U opštini Zemun će zbog planiranih radova od 8.30 do 18 sati, bez vode ostati potrošači u ulici: Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđena je auto-cisterna.