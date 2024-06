Na istoku, jugu i jugozapadu, ujutro i pre podne umereno do potpuno obalčno sa kišom i loklanom pljuskovima praćenim grmljavinom. Posle podne, prestanak padavina. Vetar slab i umeren, severozapadni. Jutarnja temperatura od 10 do 17, najviša dnevna od 23 do 27 stepeni. U Kragujevcu promenljivo, povremeno sa kišom i temperaturom do 24 stepena.