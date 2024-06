(Blog) 1. Dan evropskog prvenstva: Drama u Berlinu - policija zatvorila fan zonu! Navijači Škotske okupirali Marijanplac!

Utakmicom domaćina Nemačke protiv Škotske u Minhenu biće otvoreno Evropsko prvenstvo u fudbalu.

Dobrodošli na Kurirov blog prvog dana takmičenja na koje je Srbija dugo čekala. DANAŠNJI MEČEVI 21.00 Nemačka - Škotska 18.35 - NAVIJAČI NEMAČKE I ŠKOTSKE OTPEVALI IZVEŠTAČIMA KURIRA PESMU "WE HATE ENGLAND" Dobro je poznato da se Škotska i Engelska ne simpatišu, a to se može primetiti na svakom koraku u Nemačkoj. Navijači Škotske su izveštačima Kurira odlučili da otpevaju jednu pesmu, a ona se zove "We hate England" (Mi mrzimo Englesku). View this post on Instagram