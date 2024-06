Putin: Blizu smo tačke bez povratka

Predsednik Rusije Vladimir Putin izjavio je danas da se svet približio tački bez povratka i da NATO nastoji da pojača pritisak na one zemlje čiji razvoj pokušava da obuzda, prenose ruski mediji. "Sebičnost i bahatost zapadnih država doveli su do sadašnjeg stanja stvari, svet se približio tački bez povratka", rekao je Putin u obraćanju rukovodstvu Ministarstva spoljnih poslova Rusije. On smatra i da će doći do kolapsa evroatlantskog sistema bezbednosti i da će