Jedina alternativa mržnji je ljubav, a ne zamrznuti konflikt

Ljudska sećanja su veoma često belezi muke, bola, zlobe i stradanja, ljudske uspomene su često ožiljci. I šta se dobija kada se kultura sećanja spusti sa teorijskih visina u ovaj naš svet, naročito u BiH, zemlju predivnu, ali i izranavljenu nerazumnom međusobnom mržnjom njene dece

Nema ništa prirodnije od toga da ljudi od vjere razgovaraju o kulturi sjećanja. Vjera i nije ništa drugo do određena vrsta sjećanja, i to sjećanja koje utemeljuje biće. Ova tvrdnja, ma kako čudnovato zvučala, ima značenje koje se može odrediti i kao teološko i kao sociološko. Kada je riječ o teologiji, zar nije u osnovi naše vjere to da smrt nije konačna riječ našega postojanja upravo pouzdanje u Božije sjećanje (i to u sve tri avramovske tradicije)? Mi hrišćani