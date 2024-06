Svađao se s majkom, pa je prebio: Jezivo nasilje u porodici u Beogradu: Mladiću određeno zadržavanje

Mladić Č. Š. (20) uhapšen je u petak u Beogradu zbog nasilja u porodici.

On se u stanu u Krnjači posvađao sa majkom (44) koju je vređao i nazivao pogrdnim imenima, a potom je i fizički napao. On joj je rukama zadao više udaraca po telu i bacio je sa kreveta na pod. Policija u Beogradu mu je odredila zadržavanje do 48 sati, a istragu vodi Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu. ( Telegraf)