Ova saobraćajnica olakšaće život građanima Premijer Vučević obišao radove na izgradnji tunela Iriški venac: Briga za svakog čoveka

Premijer Srbije Miloš Vučević obišao je danas radove na izgradnji tunela “Iriški venac” u sklopu obilaznice Novi Sad - Ruma. "Izgradnjom ove saobraćajnice ćemo u velikoj meri olakšati život svih ljudi ovde žive i omogućiti im da brže i lakše obavljaju svoje svakodnevne aktivnosti - napisao je premijer na svom Instagram nalogu.

Razvojem infrastrukture, kako je rekao Vučević, podiže se kvalitet života građana i pokazuje briga prema svakom čoveku. "Tako će biti uvek. Živela Srbija!" - stoji na premijerovom Instagram nalogu. Podsetimo da će nakon završetka radova, Iriški tunel biti najduži u Srbiji, čak 3,5 kilometara, a prema predviđenoj dinamici radovi će, kako je najavljivano, biti gotovi do 2026. godine, a ceo