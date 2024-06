U Srbiji danas pretežno sunčano i malo toplije

U Srbiji će danas, prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, jutro biti sveže, a tokom dana pretežno sunčano i malo toplije.

Vetar slab, promenljiv. Najniža temperatura od 8 stepeni na jugu Srbije do 16 stepeni Celzijusa u Negotinskoj Krajini, a najviša od 27 do 30 stepeni. U toku noći na krajnjem severu Vojvodine moguća je kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. U Beogradu jutro sveže, tokom dana pretežno sunčano i malo toplije. Vetar slab, promenljiv. Najniža temperatura od 13 do 15, najviša oko 28 stepeni Celzijusa. U Srbiji u nedelju veći deo dana pretežno sunčano i toplo, samo