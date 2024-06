Danas pretežno sunčano i toplo, popodne mogući kratkotrajni pljuskovi

U Srbiji će danas nakon svežeg jutra tokom dana biti pretežno sunčano i toplo vreme, a posle podne i tokom noći na zapadu i jugozapadu uz lokalni razvoj oblačnosti očekuju se kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Duvaće slab i umeren severozapadni vetar, samo ujutru i pre podne u Vojvodini zapadni i jugozapadni, posle podne i uveče u skretanju na severozapadni pravac. Najniža temperatura će se kretati od 11 stepeni na jugu Srbije do 19 stepeni u Beogradu, a najviša od 29 do 32 stepena. U Beogradu će biti pretežno sunčano i toplo. Duvaće slab, severozapadni vetar. Najniža temperatura će se kretati od 16 do 19 stepeni, a najviša oko 31 stepen.