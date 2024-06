Uživo, Srbija - Engleska! Utakmica koju smo čekali 24 godine, počelo je incidentima u Gelzenkirhenu!

Prvi put nakon Evropskog prvenstva 2000. godine igramo protiv najboljih timova na kontinentu.

Prvi put nakon Evropskog prvenstva 2000. godine igramo protiv najboljih timova na kontinentu. Iako su prve informacije sa lica mesta govorile da su se sukobili navijači Srbije i Engleske, novi detalji otkrivaju sasvim drugačiju stranu priče. Po verziji do koje su stigli britanski mediji, navijači Srbije su zajedno sa nekoliko navijača Engleske pili pred utakmicu, a njih su napali navijači Albanije! 16.06.2024 EURO 2024 Albanians attacking Serbians and some England