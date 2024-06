Istorija rivalstva sa Englezima - Čarlton je mogao sve, osim da pobedi u Beogradu

Fudbalsko rivalstvo između Jugoslavije (danas Srbije) i Engleske nije samo puko sportsko nadmetanje. Neizostavni je deo kulture, istorije i ponosa dva naroda. Još od 1939. godine svaki meč pričao je priču o dva različita fudbalska stila i težnjama. Naročito utakmica iz 1958. godine koja podseća na slavne dane jugoslovenskog fudbala, a pritom je i testament strasti kasnijim generacijama.

Dueli Jugoslavije i Engleske nosili su posebnu težinu i pokazivali fudbalsku požudu koja je nadilazila puko sportsko rivalstvo. One nisu samo pamtljive po rezultatu, već i po preokretima, spektakularnim golovima i značajnim trenucima koji su urezani u kolektivno sećanje ljubitelja fudbala. Iz ugla Jugoslavije (danas Srbije) pobede nisu one obične, već pokazna vežba da se i uzvodno može do izvora. Reprezentacija koja je branila boje Jugoslavije, Srbije i Crne Gore