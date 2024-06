Peskov: Putin ne odbacuje mogućnost pregovora sa Ukrajinom

MOSKVA - Portparol Kremlja Dimitrij Peskov izjavio je danas da ruski predsednik Vladimir Putin ne odbacuje mogućnost pregovora sa Ukrajinom, imajući u vidu da u Ukrajini postoje legitimni organi vlasti.

"Putin ne odbija ništa. On ne odbacuje mogućnost pregovora. On kaže da tamo postoje legitimni organi, u skladu sa ustavom zemlje", rekao je Peskov, a prenosi RIA Novosti. On je dodao da ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski nije osoba sa kojom može da se utvrdi pisani dogovor jer bi to, kako je naveo, "de jure bilo nelegitimno". Govoreći o uslovima za početak mirovnih pregovora koje je Putin izneo u petak - povlačenje ukrajinskih trupa iz novih regiona Rusije i