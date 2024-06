Holandija dominirala, a jedva pobedila!

Fudbalska reprezentacija Holandije trijumfalno je započela takmičenje na Evropskom prvenstvu.

Selekcija Ronalda Kumana u nedelju je na hamburškom “Folksparkštadionu” pobedila Poljsku rezultatom 2:1 (1:1) pred 57 hiljada navijača, uglavnom obučenih u narandžasto. „Oseti pobedu“ Posle ovog duela Holanđani imaju važna tri boda u D grupi, u kojoj još nastupaju Francuska i Ausrija i u kojoj je jasno da će svaki gol određivati putnika u drugu fazu takmičenja. Bio je to duel u kojem je Holandija bila nadmoćna, ali je do pobede došla tek u finišu i to posle