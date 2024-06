Rumuni prekršili UEFA pravila - grmelo "Putin, Putin" VIDEO

Grupa navijača Rumunije vikala je "Putin, Putin" na meču Evropskog prvenstva protiv Ukrajine.

Rumuni su stigli do najubedljivije pobede u istoriji na velikim takmičenjima – 3:0. Ona je pomalo ostala u senci povika sa tribina stadiona u Minhenu gde su bili smešteni rumunski navijači. Ovo se sve dešava nakon što je UEFA odlučila da zabrani ruske zastave na svim utakmicama Ukrajine u strahu da bi njihovo prisustvo moglo da dovede do ozbiljnih bezbednosnih problema. To nije sprečilo Rumune da skandiraju Putinu, ali i da unesu zastavu Donjecke Narodne Republike.