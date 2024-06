Tramp: Zelenski je najveći trgovac od svih političara

Bivši američki predsednik Donald Tramp izjavio je da je predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski možda najveći trgovac od svih političara jer svaki put kada dođe u SAD ode sa 60 milijardi dolara.

Tramp je to rekao u subotu u obraćanju na konvenciji republikanaca u Detroitu u američkoj državi Mičigen. - Ali, on je najveći trgovac svih vremena - naveo je Tramp, misleći na Zelenskog, preneo je američki medij "American Wire". Tramp je tvrdio da će moći da reši sukob u Ukrajini između predsedničkih izbora u SAD 5. novembra i svog prvog dana u potencijalnom drugom mandatu. - To ću rešiti pre nego što preuzmem Belu kuću kao izabrani predsednik - obećao je Tramp.