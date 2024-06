Vojska napravila plan bez odobrenja netanjahua: Izraelski premijer pobesneo: "Pauze u borbama zbog dostavljanja pomoći Gazi su neprihvatljive"

Premijer Izraela Benjamin Netanjahu kritikovao je planove koje je danas objavila izraelska vojska da će praviti dnevne taktičke pauze u borbama duž jednog od glavnih puteva u Pojasu Gaze da bi se olakšala dostava humanitarne pomoći u palestinsku enklavu, rekao je neimenovani izraelski zvaničnik za Rojters.

Vojska je najavila dnevne pauze od 05.00 do 16.00 sati po Griniču na području od prelaza Kerem Šalom do puta Salah al-Din. Zvaničnik je naveo da je Netanjahu, kada je čuo o planovima vojske za 11-časovnu pauzu, pozvao svog vojnog sekretara i jasno mu stavio do znanja da je to za njega neprihvatljivo. Vojska je objasnila da će se operacije nastaviti normalno u Rafi, gradu na jugu Pojasa Gaze, gde je u subotu ubijeno osam vojnika. Izraelski ministar za nacionalnu