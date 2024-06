UN pozdravile najavljene pauze izraelskih vojnih operacija na jugu Gaze: Tražimo da to vodi do drugih konkretnih mera

Ujedinjene nacije su pozdravile najavu pauza u vojnim operacijama na jugu Pojasa Gaze, ali su zatražile da to vodi do drugih konkretnih mera, kako bi se olakšala isporuka humanitarne pomoći, izjavio je portparol Jens Lerke u Ženevi za Frans pres. "Pozdravljamo ovu najavu,ali se to još nije pretvorilo u povećanu pomoć ljudima kojima je potrebna", rekao je Laerke, portparol Kancelarije UN za koordinaciju humanitarnih poslova (OCHA). On je izrazio nadu da će najnoviji