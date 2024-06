Brnabić: Pretnja po život Vučića postoji dok god je Radoje Zvicer na slobodi

Predsednica Narodne skupštine Republike Srbije Ana Brnabić izjavila je danas, povodom objavljivanja prepiske sa skaj telefona između osumnjičenih pripadnika narko kartela u Crnoj Gori, da javnost nije svesna kolika opasnost preti po život predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

Ona misli da javnost nije svesna kolika opasnost preti po njegov život, jer se to, kako je rekla, banalizuje u javnosti i dodala da je to unapred smišljen plan i da je to ključno u ovoj prepisci. "I od toga se i neki mediji potpuno prave ludi kao da ova skajp prepiska nije ni izašla i kao da Zvicer nije rekao da će oni udariti po Vučiću", kazala je ona za Hepi TV. Brnabićeva je navela da je Vučić jedina brana crnogorskoj mafiji i dodala da su to pretnje prema