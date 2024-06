"Kad bih vam pokazala neke stvari za: Tonija..." Dragana Mirković ne krije šta je znala da doživi od Bijelića tokom njihovog braka: "Nijedan muškarac to ne radi za ženu"

Muzička zvezda Dragana Mirković i njen suprug, biznismen Toni Bijelić, razvode se posle 24 godine braka, a ona je nedavno priznala da su se odavno rastali i da već tri godine ne žive zajedno.

Njihova deca, sin Marko i ćerka Manuela, ostali su sa pevačicom u Austriji, dok se Markov potez da otprati oca sa društvenih mreža naširoko komentariše. Pevačica u poslednje vreme o Toniju priča hladno i potpuno drugačije nego pre, a njihovu ljubav je ranije često opisivala bajkovito. - Jao, moj Toni... O, Bože dragi, niko se ne hvali svojom ženom kao on! (smeh) To je, znači... Kad bih vam pokazala neke stvari... On se druži sada sa Van Damom, glumcem, njegovim