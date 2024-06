"Reklamira se preko nje, popričaćmo nas dvojica u četiri oka": Darko Lazić kipti od besa zbog dečka njegove majke i njihove svadbe: "Besan sam"

Pevač Darko Lazić ne krije koliko je besan zbog priča da se njegova majka Branka udala za svog partnera Dragana Paunovića, koji je i obelodanio da su se njih dvoje venčali.

I dok Dragan tvrdi da su on i Branka stali pred matičarem, Darko je demantovao te navode, a sada se oglasila i njegova majka. - Nisam se udala. Dragan se malo šali zato što nas stalno prozivaju, ali zajedno smo i volimo se. To je jedina istina - poručila je Branka. Folker se ponovo oglasio ovim povodom i istakao da se Paunović reklamira preko njih. - Ne želi da se daju izjave po novinama, prvenstveno zbog Darka. Drugo, ona ne voli ni svakome da daje izjave, to je