"To je skup visikog rizika": Dačić: Pozivam organizatore da otkažu festival "Mirdita, dobar dan"

Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić pozvao je danas organizatore festivala "Mirdita, dobar dan" da taj događaj otkažu.

Dačić je za televiziju Pink rekao da je pitao ljude u MUP koji se bave javnim skupovima i da policija ima ingerencije nad skupovima na otvorenom, dok ne izdaje dozvole za skupove u zatvorenom prostoru. - Videćemo šta će to biti. Ja sam rekao da je to skup visokog rizika. Reč je o prostoru koji nije javni. Ne učestvuju naši državni organi. Mi apelujemo da se taj događaj otkaže. Šta će dalje država da preduzima u ovom trenutku ja ne mogu da kažem - rekao je Dačić. On