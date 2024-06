Stiže toplotni talas i ekstremno vreli dani: Sunčanica i toplotni udar nisu isto, evo kako da ih razlikujete

Republički hidrometeorološki zavod danas je izdao upozorenje za toplotni talas koji je pred nama. „UPOZORENJE ZA PODRUČJE SRBIJE NA IZRAŽEN TOPLOTNI TALAS (od 18. do 23. juna 2024.) Nalazimo se na početku perioda koji će obeležiti priliv veoma toplog vazduha sa severa Afrike ka našem području.

Vrednosti maksimalnih temperatura po danima: – danas (18.06.) od 32 do 35 °S – sreda (19.06.) od 35 do 38 °S – četvrtak (20.06.) od 33 °S na severozapadu do 39 °S na jugu i istoku Srbije U petak i subotu (21 – 22.06.) pik toplotnog talasa sa maksimalnim temperaturama od 35 do 40 °S. U subotu posle podne na severu i zapadu, a u nedelјu (23.06.) i u ostalim krajevima pad temperature i povratak na vrednosti u intervalu od 28 do 34 °S.“, piše na sajtu RHMZ. Visoke