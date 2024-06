Pred utakmicu sa Slovenijom, Dragan Okuka tvrdi: Favoriti smo, ali neće biti lako

Poraz od Engleza (0:1) na startu takmičenja u C grupi na Evropskom prvenstvu, ostao je iza fudbalera Srbije.

Iako su uložili puno snage i želje kako bi stigli do povoljnijeg rezultata, izabranici selektora Dragana Stojkovića morali su da priznaju poraz i ekspresno se okrenu onome što sledi. A to je, pre svega, utakmica sa Slovenijom, koja se igra u četvrtak, od 15 časova, na Minhen areni. U njoj, jednostavno, nemaju izbora, osim da idu na sva tri boda. Gostujući na RTS-u, naš poznati fudbalski stručnjak Dragan Okuka, ovako je prokomentarisao to što „orlove“ u četvrtak