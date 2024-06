Prevrnuo se šleper na autoputu kod Smedereva, zauzeo sve tri kolovozne trake

Na auto-putu Niš–Beograd, kod naplatne rampe Kolare, u saobraćajnoj nezgodi, šleper "Volvo" kojim je upravljao državljanin Bugarske oštetio je zaštitnu ogradu, zatim se bočno prevrnuo i zauzeo sve tri kolovozne trake.

Saobraćaj teče samo preticajnom trakom. Deo auto-puta Niš–Beograd jutros je bio zatvoren zbog saobraćajne nezgode. U 7.38 u saobraćaj je puštena zaustvna traka, prenosi RTS. Nešto pre četiri časa, na auto-putu Niš - Beograd, kod naplatne rampe Kolare, u saobraćajnoj nezgodi, šleper sa više vozila kojim je upravljao državljanin Bugarske (1972) oštetio je zaštitnu ogradu, zatim se