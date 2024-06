Prvi snimci kolapsa! Bugarin prevrnuo šleper na auto-putu Beograd-Niš Preprečio se preko sve 3 trake, kolone kilometarske (video)

BEOGRAD - Na auto-putu Niš-Beograd, kod naplatne rampe Kolari, u saobraćajnoj nezgodi, šleper kojim je upravljao državljanin Bugarske (52) oštetio je zaštitnu ogradu, zatim se bočno prevrnuo i zauzeo sve tri kolovozne trake.

Saobraćaj je na tom delu puta obustavljen. Auto-moto savez Srbije saopštio je da je zatvoren deo auto-puta Niš – Beograd, nakon što je došlo do nezgode. Vozač nije životno ugrožen, ima vidnih povreda i komunikativan je. Saobraćaj je obustavljen, a uviđaj je u toku.