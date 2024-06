Pakleni dani i tropske noći: Gde će u Srbiji biti najtoplije

Topli vazduh iz Afrike širi se preko Sredozemnog mora ka Balkanu.

Meteorolog Republičkog hidrometeorološkog zavoda Slobodan Sovilj navodi da pik tog toplotnog talasa možemo očekivati od četvrtka do subote, sa temperaturama od 35 do 40 stepeni. "Veoma topao vazduh iz Afrike polako zahvata delove Italije i južne Grčke i ka tom premeštanju zahvatiće i Srbiju. Pik tog toplotnog talasa možemo očekivati od četvrtka do subote, ta tri dana će biti najtoplija u našoj zemlji, a maksimalne temperature kretaće se u većini mesta između 35 i