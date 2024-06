U Srbiji sunčano i veoma toplo, temperatura do 35 stepeni Celzijusa

BEOGRAD - U Srbiji će danas, prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, biti pretežno sunčano i veoma toplo.

Vetar slab, promenljiv. Najniža temperatura od 14 do 21, najviša od 32 do 35 stepeni Celzijusa. Sledećih sedam dana pretežno sunčano i vrlo toplo, a najtoplije će biti od srede do subote. Za vikend i početkom sledeće sedmice, uz lokalni razvoj oblačnosti, očekuje se retka pojava kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom.