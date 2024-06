Toplotna kupola pritiska Srbiju! Asfalt će goreti na 40 stepeni, onda stižu crni oblaci: Evo gde će biti najgore!

Glavni uzrok nadolazećeg toplotnog talasa je stabilan atmosferski obrazac poznat kao "toplotna kupola". U Srbiju je uveliko stigao drugi toplotni talas ove godine, a temperature će do subote dostići čitavih 40 stepeni! Republički hidrometeorološki zavod Srbije izdao je upozorenje na izražen toplotni talas koji će trajati čitavih sedam dana!

Meteorolog Ivan Ristić kaže za "Jutro na Blic" da je jezgro vrelog vazduha iz Afrike stiglo do nas i donosi temperature do 40 stepeni. - Danas će temperatura ići preko 35 stepeni, dok nas maksimum čeka i do 38 u pojedinim delovima Srbije. Ovakvi toplotni talasi nastaviće se do kraja nedelje, a najtopliji dani biće u petak i subotu, kada se očekuje temperatura i do 40 stepeni. Nadam se da neće preći 40 - kaže Ristić. Napominje da postoji opasnost od toplotnih udara,