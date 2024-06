U Srbiji sutra sunčano i veoma toplo, temperatura i do 39 stepeni

U Srbiji će sutra biti pretežno sunčano i veoma toplo, vetar slab do umeren, severni, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Najniža temperatura od 16 do 24 stepena, a najviša od 33 stepena na severozapadu do 39 stepeni na jugoistoku Srbije. U Beogradu sutra takođe pretežno sunčano i veoma toplo. Vetar slab do umeren, severni. Najniža temperatura od 19 do 24 stepena, a najviša oko 36 stepeni. U Srbiji u sledećih sedam dana sunčano i vrlo toplo. Veoma topla vazdušna masa zadržaće se i u narednih sedam dana. U petak i subotu pik toplotnog talasa sa maksimalnim temperaturama od 35 do 40