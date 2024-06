Devet Palestinaca ubijeno u izraelskom napadu dok su čekali humanitarnu pomoć

Devet Palestinaca ubijeno je danas kada je u izraelskom napadu pogođena grupa građana i trgovaca u južnom delu Pojasa Gaze dok su čekali kamione sa humanitarnom pomoći koja dolazi preko prelaza Kerem Šalom, javlja Rojters pozivajući se na izvore iz medicinskih službi.

Izraelska vojska (IDF) saopštila je tokom vikenda da je uvela dnevne "taktičke pauze vojnih aktivnosti" na području od prelaza Kerem Šalom do puta Salah al-Din. Premijer Izraela Benjamin Netanjahu kritikovao je te planove i, prema rečima neimenovanog zvaničnika, pozvao svog vojnog sekretara i "jasno mu stavio do znanja da je to za njega neprihvatljivo". (Tanjug)