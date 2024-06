U Srbiji će danas biti pretežno sunčano i veoma toplo vreme, duvaće slab, promenljiv vetar, a temperature će se kretati od 16 do 40 stepeni, saopštio je danas Republički Hidrometeorološki Zavod. U Beogradu će biti pretežno sunčano i veoma toplo vreme, sa temperaturom do 38 stepeni. Kako se navodi, duvaće slab do umeren, jugoistočni vetar.