Euro 2024: Engleska strepi zbog Srba, Rusija se nervira, Milan Tarot zvezda Evropskog prvenstva!

FOTO: Tanjug/AP 20.20 - Ovo je magija fudbala. Vibracije na Euru 2024 su besprekorne. Navijači se sjajno zabavljaju The vibes at Euro 2024 are immaculate 🔥 This is the magic of football! ❤️ (via @andreschnura) pic.twitter.com/axWvXkzzvl — ESPN FC (@ESPNFC) June 21, 2024 19.58 - Austrija pokazala klasu! Ovo je dokaz da dobar meč protiv Francuske nije slučajnost. NI LEVANDOVSKI NE POMAŽE: Austrija savladala Poljsku i rastužila Srbiju! (VIDEO) 18.59 - Pa, ovo je hit!