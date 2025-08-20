Da li je to Milojević već izdiktirao tim Zvezde za revanš na Kipru? Zabrinut je i nije bez razloga

Crvena zvezda je doživela poraz od Pafosa u prvom meču plej-ofa Lige šampiona i to znači da sledeće nedelje na Kipru mora da juri minus.

Srećom po Zvezdu ne postoji više pravilo gola u gostima, tako da ni minus nije veliki (1:2), ali postoje mnoge okolnosti koje zabrinjavaju Vladana Milojevića jer ekipa nije dostigla optimalan nivo forme u trenutku kada je to i najvažnije. Zbog kartona i povreda morao je da "miksa" i u prvoj utakmici protiv Pafosa na "Marakani", tako da je doživeo svoj prvi poraz u evropskim kvalifikacijama kod kuće, odnosno Zvezdi se to dogodilo prvi put još od 2016. godine. S