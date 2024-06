Euro 2024: Kontroverzna VAR odluka – da li je Holandija oštećena protiv Francuske

BBC News pre 2 sata | Predrag Vujić - BBC na

Dok se u britanskoj Premijer ligi vodi velika rasprava da li video-tehnologiju (VAR) kao pomoć sudijama na terenu treba ukinut, na Evropskom fudbalskom prvenstvu u Nemačkoj svi su hvalili odluke ovog sistema.

Sve do petka uveče i meča Francuska - Holandija u 2. kolu Grupe D, koji je na kraju završen 0:0.

Holandski fudbaler Ćavi Simons postigao je gol u 69. minutu, ali je poništen zbog ofsajda posle duge analize u VAR sobi.

Nije Simons bio u ofsajdu već njegov saigrač Deniz Dumfris, ali ni to što je bio u nedozvoljenoj poziciji nije presudilo, već pitanje - da li je ometao golmana Francuske Majka Manjana da se baci i eventualno izblokira udarac Simonsa.

Fudbalska javnost je podeljena.

Izuzimajući involivirane strane - Francusku i Holandiju koje, razume se, imaju suprotstavljene stavove - posmatrači sa strane imaju različita mišljenja: od bio je gol, do utemeljene odluke sudija i VAR-a.

Analizirajući situaciju, Dejan Nedić, sudijski stručnjak i konsultant RTS-a, rekao je da je odluka arbitara bila dobra.

„Pogledajte Dumfrisa, napravio je korak u stranu, a igrač koji je u toj poziciji ne sme da se pomera. Da se nije pomerao, bio bi gol", rekao je Nedić u emisiji RTS-a posvećenoj Evropskom prvenstvu.

Ranije istog dana, Nedić je primetio prvu grešku VAR-a na Evropskom prvenstvu - Austrijancima nije dosuđen penal u meču protiv Poljske, nakon što je posle centaršuta lopta pogodila u ruku poljskog igrača.

Sudija na terenu nije reagovao, ali ni VAR, a morao je, smatra Nedić.

Ipak, ta odluka nije uticala na krajnji ishod, Austrija je pobedila Poljsku 3:1.

Ali jeste u meču Holandije i Francuske, jer bi pobedom i sa ta tri boda, Holanđani već bili u osmini finala EP.

Šta se desilo u spornoj situaciji?

Simons je uputio oštar udarac po zemlji i pogodio u 'malu mrežu' pored leve stative (gledano iz pozicije golmana).

Čuvar mreže Francuske se prethodno bacio na travu, potom ustao sa zemlje, ali je u tom trenutku Simons raspalio i utisak je da bi Manjan teško odbranio, čak i da je 'zaplivao'.

REUTERS/Kai Pfaffenbach Udarac Simonsa - pogledajte pozicije golmana i holandskog igrača Dumfrisa

Na metar, dva od Manjana stajao je holandski fudbaler Dumfris koji se, dok je lopta išla ka golu, tek malo pomerio u stranu.

Ključno pitanje koje se razmatralo jeste - da li je time uticao na igru i da li je ometao golmana?

Sudije na terenu, predvođene Englezom Entonijem Tejlorom, odmah su pokazale da je ofsajd.

Usledilo je višeminuto gledanje snimka u VAR sobi i potvrda prvobitne odluke sudija - nije gol.

Za Ronalda Kumana, selektor Holandije, nije bilo dileme - gol je bio.

„Dumfris je bio u ofsajdu, tačno. Ali on nije ometao golmana i u takvim situacijama gol je potpuno regularan", rekao je legendarni holandski fudbaler, sada selektor, posle meča.

Mnoge je zapravo iznenadilo koliko dugo je trajala provera.

„Bilo im je potrebno pet minuta da provere, pa ako nije toliko komplikovano, zašto je trajalo toliko dugo? Ne razumem odluku, nije bilo ometanja golmana."

Selektor Francuske Didije Dešan je, neiznenađujuće, mišljenja da je doneta ispravna odluka.

„Bio sam malo zatečen zbog dugog trajanja provere. Kad sam video snimak na terenu, meni je sve bilo jasno i nije baš bila 'mozgalica'", rekao je on.

REUTERS/Kai Pfaffenbach VAR provera je trajala više minuta

Nekadašnji engleski fudbaleri, sada BBC komentatori - i sva trojica napadači - listom smatraju da su Holanđani oštećeni.

„Francuska je u ovoj situaciji imala veliku sreću", rekao je Alan Širer.

„Kada vidite ugao iza gola, golman očigledno ne može da se baci za loptom u tom položaju tela u kojem je bio.

„On ne bi stigao do te lopte i holandski fudbaler uopšte ne utiče na njega", dodao je Širer.

Geri Lineker se nadovezao: „U ovoj situaciji morate da odlučite da li je golman sprečen da interveniše, a ovaj nije, to je jasno, daleko je od Dumfrisa i ne bi mogao da stigne loptu".

Vejn Runi, zajedno sa bivšim španskim vezistom Seskom Fabregasom, sugerisali su da je sudija Tejlor trebalo da ode da pogleda monitor na terenu.

„Dumfris zaista pravi malo korak, ali ovaj gol nije trebalo da bude poništen.

„Sudija na terenu (Entoni Tejlor) je trebalo da ode do ekrana pored terena i pogleda i preseče. On na to ima pravo".

Na Evropskom prvenstvu u Nemačkoj, VAR je do sada bio nepogrešiv.

Posebno je bila intersantna utakmica Belgije i Slovačke.

Slovačka je napravila iznenađenje, pobedivši favorizovane Belgijance 1:0, ali su 'Crveni đavoli' dali dva gola - i oba su poništena.

Dok oko prvog i nije bilo preterane dileme, druga situacija je bila zanimljivija za analizu.

Strelac tog gola, Romelu Lukaku, nije bio u ofsajdu, ali je asistent za pogodak Luis Openda, stvarajući sebi poziciju da nadmudri rivala, loptu dirao rukom.

REUTERS/Lee Smith Slika sve govori - Openda je pre asistencije za gol igrao rukom

Lopte na EP u Nemačkoj imaju u sebi čip koji okriva razne stvari, a upravo je u ovoj situaciji doprinela da Belgija ostane bez boda.

Šta je VAR sistem

Video assistant referee (VAR) ili „video pomoćnik sudije" je sistem pomoću kojeg glavni sudija može da ponovo razmotri bitne trenutke u meču

Za VAR sistem potrebno je između osam i 12 kamera na tačno označenim mestima na stadionu - u liniji sa golom, kaznenim prostorom...

Pomoć VAR sistema koristi se za četiri stvari - golove (i sve što dovodi do njih ili ih sprečava, poput ofsajda ili faulova), penale, direktne crvene kartone ili situacije kada je pogrešan igrač dobio žuti ili crveni karton

Funkcioniše tako što na stadionu postoji VAR soba u kojoj sudije na monitorima posmatraju šta se dešava na terenu. U slučaju sumnjive situacije oni signaliziraju glavnom sudiji, koji prekida meč i rukama pokazuje znak pravougaonika, tj. monitora. Potom, on odlazi pored terena gde na ekranu može da pogleda šta se dogodilo

Sistem je prvi put testiran u Holandiji, u sezoni 2012/2013, a širom sveta postao je poznat tokom Svetskog prvenstva u Rusiji 2018.

Tokom 2018. VAR je i zvanično upisan u pravila fudbalske igre

Od najjačih liga sveta VAR trenutno koriste Italija, Španija, Nemačka, Francuska, u engleskoj Premijer ligi, kao i u drugim ligama, a primenjuje se i u evropskim klupskim takmičenjima

