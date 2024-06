Euro 2024: Portugal u nokaut fazi, Turci sami sebi pucali u nogu, prvi bod za Gruziju

BBC News pre 1 sat | Predrag Vujić - BBC na

CHRISTOPHER NEUNDORF/EPA-EFE/REX/Shutterstock Dečak je sa tribina utrčao na teren da bi se zagrlio sa Ronaldom, a Portugalac je još jednom pokazao da je veliki - obožava decu i uvek im izlazi u susret, pa makar i ako je utakmica u toku

Portugal se pridružio Nemačkoj i Špaaniji kao učesnik osmine finala Evropskog fudbalskog prvenstva pre poslednjeg, trećeg kola takmičenja po grupama.

Portigalci su ubedljivo pobedili Tursku 3:0 u drugom kolu Grupe F, a ranije danas, u istoj grupi, Gruzija i Češka su odigrale nerešeno, 1:1.

Gruzija je povela golom iz penala u 45+2 minutu, a Česi su izjednačili u 59. minutu.

Gruzija je mogla do sva tri boda, do senzacije u 90+6 minutu, jer je Lobdžanize izašao jedan na jedan sa golmanom Češke, ali je šutirao preko gola.

I pored toga, Gruzijci su već osvojili simpatije velikog dela fudbalske Evrope, pre svega zbog srčanosti, hrabrosti da se isprse pred jačima, ali i kvalitetom igre.

Selekcija Gruzije, koja debituje na evropskim šampionatima, upisala je prvi bod u istoriji.

U poslednjem kolu, u sredu, 26. juna igraju: Portugal - Gruzija i Turska - Češka.

Može li Gruzija do prvoklasne senzacije? Pošto je Portigal prebrinuo prvu brigu, moguće je da će se opustiti.

Od Turaka i Čeha očekuje se da sve pršti.

Turska - Portugal 0:3 (0:2)

REUTERS/Carmen Jaspersen

Vest iz Dortmunda je da je Portugal u nokaut fazi takmičenja.

Vest iz Dortmunda je i da Kristijano Ronaldo valjda prvi put nije bio u prvom planu neko vreme, već njegova partnerka Georgina Rodrigez, koja ga je bodrila sa tribina.

CHRISTOPHER NEUNDORF/EPA-EFE/REX/Shutterstock Georgina Rodrigez je izazvala podjednaku pažlju kao njen partner Kristijano Ronaldo

A onda su oboje pali u zapećak, nastalo je novo komešanje na tribinama stadiona u Dortmundu - stigla je američka Jutjub zvezda Daren Džejson Votkins, oznatiji kao IShowSpeed.

Ono što je Ronaldo u fudbalu, to je očigledno ovaj momak u internet svetu, jer se cela tribina ispod lože okrenula da ga fotografiše.

REUTERS/Leon Kuegeler Reper i jutjuber IShowSpeed u portugalskom dresu

Portugal je pobedio Turke, a i Turci su pobedili sami sebe.

Mogla je do Turska do vođstva već u 6. minutu, ali je JUnus ASlgun ostao bez daha i nije dobro zahvatio loptu. Moglo je da bude 1:0 za Tursku.

Umesto toga, Portugal je poveo u 21. minutu.

Rafael Leao je pokrenuo akciju, Nunjo Mendeš nastavio, ubacivši loptu sa leve strane, a tamo je čekao Bernardo Silva.

Hladnokrvna egzekucija fudbalera Mančester sitija.

Reuters Bernardo Silva postiže vodeći gol za Portugal

A onda šok za Turke.

Bukvalno su pucali sami sebi u nogu.

Portugalci su bili u kontri, ali se nisu razumeli i lopta je došla u posed turske odbrane.

Uobičajena situacija u svim fudbalskim utakmicama, dešava se bar 100 puta po meču, trebalo je da se organizuje novi napad.

Ali umesto toga, gol za Portugal.

Tragičar je bio Samet Akajdin.

Poslao je loptu ka golmanu, nije ni pogledao gde stoji, a na opšti šok turskih navijača, ušla je u mrežu.

Ovo je već šesti autogol na ovom Evropskom prvenstvu.

CHRISTOPHER NEUNDORF/EPA-EFE/REX/Shutterstock Autogol Turaka

REUTERS/Carmen Jaspersen

U 56. minutu sve je bilo gotovo.

Brz napad Portugala, a onda je Ronaldo pokazao da je nesebičan - mogao je sam da postigne gol, ali je dodao do Bruna Fernadeša koji je zadao Turcima završni udarac.

Ovo je prvi put u istoriji evropskih prvenstava da su u jednom meču strelci bili fudbaleri Mančester sitija (Bernardo Silva) i Mančester sitija (Bruno Fernandeš).

A čovek sa brojem 7 i portugalskim grbom je sa tribina dobio ovacije i skandiranje: 'Viva Ronaldo'.

U završnici slika koju UEFA ne voli, ali je Kristijano Ronaldo pokazao koliko je veliki.

Deečak je sa tribina uleteo na teren samo da bi se zagrlio sa Ronaldom.

FRIEDEMANN VOGEL/EPA-EFE/REX/Shutterstock Ronaldo pokušava da odbrani dečaka od razjarenog obezbeđenja

Portugalac ga je dočekao raširenih ruku, a onda ga je spasavao od redara.

CHRISTOPHER NEUNDORF/EPA-EFE/REX/Shutterstock

Gruzija - Češka 1:1 (1:0)

Bukmejkeri su davali Gruziji manje od jedan odsto šanse da može da postane fudbalski prvak Evrope.

OK, teško da Gruzijci mogu da to da urade, i to na debiju na evropskim prvenstvima, ali da su zaslužili aplauze za prikazano - to svakako.

I posle dva kola još su u igri da se plasiraju u narednu fazu takmičenja.

Gruzija je bila blizu boda protiv Turske u prvom kolu, iako konačan rezultat to ne govori, a u meču protiv Češke je vodila.

Doduše, ne dugo, ali su odigrali još jednu srčanu utakmicu i njihovi navijači mogu da budu ponosni.

ABEDIN TAHERKENAREH/EPA-EFE/REX/Shutterstock

Česi su imali inicijativu tokom prvog poluvremena, ali je Gruzija došla u vođstvo u poslednjim trenucima tog dela igre.

Na centaršut sa desne strane, lopte se u srcu šesnaesterca nekako dokopao kapiten Guram Kašija, izbio je sam pred Jindriha Staneka, ali je golman Češke izvanredno intervenisao.

Ali, ipak je iz te akcije Gruzija postigla gol. Kako?

Dok se Kašija držao u glavi u neverici šta je promašio, sudija je dobio obaveštenje da video tehnologija proverava da li je bio penal.

I bio je.

Ponovo je tragičar Češke bio štoper Robin Hranač.

Čovek je zavio u crno Češku na ovom prvenstvu.

Postigao je autogol protiv Portugala, a kod drugog gola je loše intervenisao, dozvolio je da mu lopta prođe kroz noge, što su Portugalci pretvorili u gol i preokret.

A u meču protiv Gruzije, Hranač je skrivio penal - kod tog centaršuta lopta ga je pogodila u ruku, a bila mu je dalko od tela.

Penal je izvanredno izveo Žorž Mikuatadze za neopisivo slavlje hiljada Gruzijaca na tribinama stadiona u Hamburgu.

REUTERS/Lisi Niesner

FILIP SINGER/EPA-EFE/REX/Shutterstock

Tek što se krenulo sa centra, ogromna prilika za Češku.

Patrik Šik je stvorio sebi prostor, dobro tukao ka golu, ali je golman Gruzije Giorgi Mamardašvili spektakularno intervenisao.

Česima nije bioi potreban odmor.

Čim su izašli na teren u drugom poluvremenu, videlo se da će da grizu da stignu do povoljnog rezultata.

Ono što nije uradio u 45+5. minutu, jeste u 59.

Patrik Šik je odlično reagovao na ubačenu loptu i doneo Česima izjednačenje.

Šik je ukupno dao šest golova na evropskim prvenstvimau, čime je svrgao Milana Baroša (5) sa vrha liste.

ROBERT GHEMENT/EPA-EFE/REX/Shutterstock Radost Patrika Šika posle izjednačujućeg gola

Od izjednačujućeg gola, Česi su praktično igrali 'viktorije' pred golom Gruzije, ali je Mamardašvili zaustavljao sve - u Gruziji će dobiti status junaka, nema dileme.

Češka je uputila čak 25 udaraca na gol Gruzije, od toga 11 u okviru gola i nije uspela da pobedi.

REUTERS/Lisi Niesner Giorgi Mamardašvili, izvanredni golman Gruzije

Ako je Hranač tragičar Češke, ona je ta uloga u gruzijskom timu pripala Sabi Lobdžanidzeu.

Igrao se poslednji minut sudijske nadoknade, Gruzijci su istrčali sjajnu kontru, imali su tri na jedan, a lopta je došla do Lobadžnidzea, koji igra u američkom profesionalnom klubu Atlanta junajted.

Mogao je da pita Staneka gde će da mu šutira.

Lobdžanidze je šutirao iznad prečke.

REUTERS/Annegret Hilse Kolosalna šansa za Gruziju - Lobdžanidze preko prečke

Svi na stadionu su popadali u nesvest - i Gruzini zbog propuštene šanse da pobede, i Česi koji su već videli loptu u mreži svog gola, što bi verovatno značio i oproštaj od EP.

I Lobdžanidze... nije mogao da dođe sebi.

REUTERS/Lisi Niesner Gruzijski tragičar - Saba Lobdžanidze

Rezultati Grupe F:

Turska - Gruzija 3:1

Portugal - Češka 2:1

Gruzija - Češka 1:1

Turska - Portugal 0:3

Tabela: Portugal 6 bodova, Turska 3, Gruzija i Češka po jedan.

(BBC News, 06.22.2024)