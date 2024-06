VIDEO Grad se obrušio na zapadnu Srbiju: Ledene lopte padale u Osečini, zabeleo se i Kosjerić

Nevreme praćeno gradom stiglo je danas iz BiH u Podrinje i Mačvanski okrug, a u Osečini su padale ledene lopte.

A post shared by 192.RS (@192_rs) Na Osečinu se sručio snažan grad, a kako se vidi na fotografijama, u ovom delu padale su ogromne ledene lopte. A post shared by 192.RS (@192_rs) Grad nije zaobišao ni Zlatiborski okrug, te je tako ogromna količina padavina zabeležena u Kosjeriću. A post shared by 192.RS (@192_rs) Snažno nevreme pogodilo je i Krupanj, a olujna ćelija donela je u ove predele i grad nakon koga se ovo područje potpuno se zabelelo. Kako je upozorio