Ruske snage granatirale stambenu zgradu u Harkovu, dve osobe poginule, 18 povređeno

HARKOV - Dve osobe poginule su danas, a 18 je povređeno kada su ruske snage granatirale stambenu zgradu u Harkovu na istoku Ukrajine, saopštio je gradonačelnik Harkova Ihor Terehov na kanalu Telegram.

"Broj povređenih je porastao na 18", napisao je on, preneo je Ukrinform. On je prethodno naveo da je u napadu pogođena stambena zgrada. Guverner Harkovske oblasti Oleh Siniehubov potvrdio je da se napad dogodio, preneo je Rojters. On je rekao da su ruske snage gađale stambene četvrti navođenim bombama. "Spasioci su na licu mesta", napisao je on na Telegramu.