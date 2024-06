Jovana je ostavljena kao beba, a posle 30 godina je saznala ko joj je majka: Bolna ispovest Leskovčanke: "Bila je to scena kao iz filma"

"Majka me je, nakon što me je rodila, ostavila u domu za nezbrinutu decu. Nije bila udata i roditelji joj nisu dozvolili da me čuva i odgaja sama. Oprostila sam joj, jer kažu da je patila svih tih godina dok je bila živa. Nje više nema, a ja nakon svega nisam ljuta. Zahvalna sam što mi je podarila život", ovo je na početku svoje potresne priče o odrastanju, bolu i razočaranju, ali i ljubavi i praštanju, kaže Jovana Popović (33) iz Leskovca.

Većinu beba kad se usred noći probude, zbog grčeva ili nečeg sličnog, zagrle tople majčine ruke. Većinu beba dodirnu nežne majčine usne... Većinu, ali ne i Jovanu. - Rođena sam u Valjevu, a biološka majka me je nekoliko dana po rođenju ostavila u domu za nezbrinutu decu u Beogradu. Usvojili su me, kad sam imala osam-devet meseci, roditelji iz Leskovca. Tu sam provela detinjstvo, završila školu i udala se - priča Jovana za Kurir. Dugo nije znala da je usvojena, iako