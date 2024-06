Nevreme u Tutinu i Sjenici, padao grad veličine kajsije i oraha (VIDEO, FOTO)

Nevreme praćeno gradom zahvatilo je ove nedelje u poslepodnevnim časovima područje Tutina i Sjenice.

Na području Tutina padao je grad veličine kajsije, dok gradonosni oblaci nisu zaobišli ni Sjenicu, gde je tukao grad veličine oraha. Za sada nema zvaničnih informacija o pričinjenoj materijalnoj šteti, a na fotografijama koje objavljuju građani vide se automobili sa izlomljenim prozorima i šoferšajbnama. Jak pljusak nakon Sjenice i Tutina zahvatio je oko 17 časova Novi Pazar i okolinu.