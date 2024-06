Broj žrtava terorističkih napada u Dagestanu porastao na deset

Načelnik policijske uprave grada Dagestanski Ognji, koji je došao da pomogne kolegama u Derbentu tokom terorističkih napada, preminuo je nakon što je teško ranjen, čime je broj žrtava porastao na 10.

'Lekari nisu mogli da pomognu teško ranjenom načelniku policijske uprave Dagestanski Ognji koji je došao da pomogne kolegama iz Derbenta. On je preminuo nakon teškog ranjavanja', saopštila je pres-služba Ministarstva unutrašnjih poslova Dagestana. Prethodno je regionalna islamska zajednica na svom Telegram kanalu navela da je u terorističkim napadima u Dagestanu poginulo je devet osoba.