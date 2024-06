Zastrašujuća nesreća na putu Ruma-Irig, auto prepolovljen! Jezive scene posle sudara kola i dva kamiona - Povređena žena (foto)

Rano jutros, oko 4 sata, na putu Ruma – Irig došlo je do teške saobraćajne nesreće u kojoj su učestvovali automobil i dva kamiona.

U nesreći je povređena žena koja je bila za volanom automobila. Ona je hitno prevezena u bolnicu, ali stepen njenih povreda za sada nije poznat. Na osnovu fotografija, može se videti da je automobil nakon sudara prepolovljen i završio na obližnjoj njivi, što ukazuje na ozbiljnost sudara. View this post on Instagram A post shared by 192.RS (@192_rs) Policija se još uvek nije oglašavala u vezi sa ovom nezgodom, a tačan uzrok će biti utvrđen nakon detaljne istrage. U