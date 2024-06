Prijemni ispiti na Beogradskom univerzitetu počinju sutra

Polaganje prijemnih ispita u ;prvom upisnom roku na fakultete Univerziteta u Beogradu počinje sutra i biće ;završeno do 28. juna, saopštio je Rektorat.

Preliminarni rezultati će biti objavljeni najkasnije do 1. jula, a ;konačne rang-liste fakulteta do 8. jula, dok će se upis ;realizovati od 8. do 12. jula, navedeno je u saopštenju, prenosi Beta. Predviđeno je da se redosled kandidata za upis u prvu godinu studijskog programa utvrđuje na osnovu opšteg uspeha postignutog u srednjoškolskom obrazovanju i rezultata postignutih na prijemnom ispitu. Kandidat može da ostvari najviše 100 bodova. Rektor Univerziteta u