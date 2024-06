Da li znate šta je noćna mora za UEFA na EP u Nemačkoj?

Evropska fudbalska unija (UEFA) saopštila je da će pojačati bezbednosne mere na utakmicama Evropskog prvenstva, kako bi sprečila navijače da utrčavaju u teren i dolaze do igrača.

UEFA je navela da će uvesti dodatne bezbednosne mere na deset stadiona u Nemačkoj, ali nije otkrila više detalja. Tokom utakmice Portigala i Turske (3:0) četvorica navijača su utrčala u teren i stigla do Kristijana Ronalda sa kojim su hteli da se slikaju. Takođe i posle utakmice u Dortmundu navijači su pokušali da dođu do fudbalera. „Svaki upad na teren predstavlja kršenje pravila stadiona i dovešće do izbacivanja sa