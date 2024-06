Jutros u 4 prvo se čula vika a onda i uzvik sve ću vas pobiti: Stanari iznad izgorelog kafića u Novom Beogradu čuli svađu?

Stanari su u očaju izleteli napolje jutros oko pola 7. Jedan od komšija je išao redom i budio sve

Ogroman požar zahvatio je jutros kafić u prizemlju zgrade na Novom Beogradu, u ulici Bulevar maršala Tolbuhina. Vatrogasci su požar lokalizovali, a tek treba da se ustanovi kako je do požara došlo. View this post on Instagram A post shared by SERBIA LIVE - BEOGRAD (@serbialive_beograd) Vatrogasci se trenutno nalaze u stanovima odakle pokušavaju da potpuno ugase požar. Iz zgrade i dalje izlazi gust dim, a prozori na zgradi su polomljeni. Oni idu od stana do stana i