RHMZ zorom upalio alarme, Beograd narandžast! Nevreme u najavi! Stiže nova tura pljuskova, grmljavine i grada!

BEOGRAD - U Srbiji će danas vreme biti sparno, nestabilno s pljuskovima i grmljavinom koji na severu, zapadu i jugozapadu lokalno mogu biti izraženiji uz kratkotrajan grad i jak do olujni vetar, najavio je Republički hidrometeorološki zavod.

Duvaće slab do umeren severoistočni, istočni i jugoistočni vetar, a sredinom dana na severu i zapadu kratkotrajno jak severozapadni. Najniža temperatura biće od 17 do 21, a najviša dnevna od 27 na severu i zapadu Srbije, do 34 stepena na istoku. Narandžasti alarm za Beograd U Beogradu će takođe biti promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, toplo i sparno, ali nestabilno, te se na širem području grada očekuju lokalni pljuskovi s grmljavinom Najniža temperatura