Stojković: Nemam čega da se stidim, idem uzdignute glave

Dragan Stojković, selektor reprzentacije Srbije, posle ispadanja sa Evropskog prvenstva u grupnoj fazi, istakao je da nema klauzulu u ugovoru, koji je potpisao neposredno pred početak turnira u Nemačkoj.

Ipak, čini se da selektor ni ne pomošlja da ode sa kormila reprezentacije, a na konkreno pitanje vezano za ostavku i razgovor sa čelnicima FSS, Stojković je imao spreman odgovor. "Nije pitanje za mene. Nikakvu klauzulu u ugovoru nemam. Nemam čega da se stidim, idem uzdignute glave. A ovo što se nismo kvalifikovali, kakve to veze ima, to je fudbal, to je sport. Borili smo se, trčali, dali sve od sebe. Sa te strane, strahovit napredak u defanzivi ako ste primetili.