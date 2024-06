Tenzije u Boliviji: Vojska upala u predsedničku palatu, predstavnici vlasti tvrde da je u pitanju državni udar

Oružane snage Bolivije zauzele su u sredu centralni trg u prestonici, a oklopno vozilo probilo je ulaz u predsedničku palatu praćeno vojnicima, izazivajući strah od vojnog udara.

Bolivijski predsednik Luis Arse osudio je "neregularnu mobilizaciju" nekih vojnih jedinica u La Pazu, dok je bivši lider Evo Morales optužio visokog generala da je planirao državni udar. Prethodno je Arse je na svom nalogu na platfromi Iks napisao da je u toku "neregularno raspoređivanje" pojedinih jedinica vojske i dodao da se "demokratija mora poštovati". BREAKING: Video of showdown between Bolivia's president and general involved in coup attempt (Source: