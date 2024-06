Asanž priznao jednu tačku optužnice i krenuo ka Australiji: Da li je osnivač Vikiliksa sada slobodan čovek?

Džulijan Asanž je posle pet godina napustio britanski zatvor i ušao u avion kako bi na Marijanskim ostrvima, američkoj teritoriji na Pacifiku potpisao dogovor o priznanju krivice sa američkim pravosudnim vlastima.

Vest je objavio Vikiliks uz fotografiju Asanža koji se ukrcava na privatan let. On bi trebalo da prizna krivicu po jednoj tački, a to priznanje krivice za kršanje američkog Zakona o špijunaži bi prema postignutoj nagodbi trebalo Asanžu da omogući da se vrati u Australiju. Da li je Asanž sada već slobodan čovek i kakve su reakcije na vest, istražuje Đuro Svilar, reporter Dnevnika na TV Nova. Prilog pogledajte na početku ove vesti. Učestvuj u diskusiji ili pročitaj